WM-Debakel für Diskus-Olympiasieger Christoph Harting

Diskus-Olympiasieger Christoph Harting blieb nach seinem Debakel bei der Leichtathletik-WM in Doha höflich, aber strikt. „Ich bedanke mich herzlich für das Interesse an meiner Person“, sagte der 29-jährige Berliner nach dem Aus in der Qualifikation am Samstag. „Ich bleibe aber meinem Weg treu und...