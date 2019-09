Marc Marquez hat beim Großen Preis von Aragonien in Alcañiz seinen achten Saisonerfolg gefeiert.

Alcañiz Ohne den verletzten Marcel Schrötter haben die deutschen Motorrad-Piloten in der WM auch in Aragonien nichts zu bestellen. Tulovic und Öttl belegen in der Moto2 abgeschlagen die Plätze 25 und 26. Marc Marquez fährt in Spanien der Konkurrenz einmal mehr davon.

Deutsche Piloten in Alcañiz chancenlos - Marquez überragend

Deutschlands Motorrad-Piloten waren beim Großen Preis von Aragonien in Alcañiz wie erwartet nur Statisten.

Lukas Tulovic aus Eberbach und Philipp Öttl aus Ainring belegten in Spanien im Rennen der Moto2-Klasse über 50 Sekunden hinter dem Sieger Brad Binder aus Südafrika die Plätze 25 und 26. Deutschlands einziger Podestplatz-Kandidat Marcel Schrötter aus Pflugdorf war wegen seines vierfachen Schlüsselbeinbruches, den er sich vor einer Woche im Training für den WM-Lauf in Misano/Italien zugezogen hatte, nicht am Start.

Binder wiederholte seinen Vorjahreserfolg und verhinderte im Motoland Aragón einen totalen Erfolg der Lokalmatadoren. Der 24 Jahre alte KTM-Pilot verwies die beiden Spanier Jorge Navarro und Alex Marquez auf die Plätze zwei und drei. Alex Marquez durfte sich mit dem Ausbau der Gesamtführung trösten.

In der MotoGP-Klasse wurde Superstar Marc Marquez, Bruder von Alex, vor 60 000 Zuschauern seiner Favoritenrolle gerecht. Von der Pole gestartet kam der 26 Jahre alte Spanier zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und ist auf dem Weg zu seinem sechsten Titel in der Königsklasse kaum mehr aufzuhalten. "Ich war von unserer Strategie total überzeugt. Ich wollte vier bis fünf Sekunden rausfahren und dann am Limit bleiben", sagte Marquez nach seinem insgesamt 78. Grand Prix-Sieg.

Hinter dem Honda-Pilot belegte Andrea Dovizioso aus Italien mit fast fünf Sekunden Rückstand den zweiten Rang. Dritter wurde Jack Miller aus Australien. In der WM-Gesamtwertung hat der spanische Superstar nach 14 von 19 WM-Läufen nunmehr 300 Punkte auf seinem Konto und 98 Zähler Vorsprung vor dem Zweiten Dovizioso.

Ebenso souverän wie Marc Marquez gewann sein Landsmann Arón Canet das Rennen in der Moto3-Klasse. Der 19 Jahre alte KTM-Fahrer verwies den Japaner Ai Ogura und den Italiener Dennis Foggia mit über vier Sekunden Vorsprung auf die Plätze zwei und drei. Der Italiener Lorenzo Dalla Porta musste sich mit dem zehnten Rang begnügen, behauptete dennoch die Gesamtführung mit 185 Punkten knapp mit drei Zählern vor Canet.