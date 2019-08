Bayern-Basketballer holen französischen Center Lessort

München Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern hat den französischen Nationalspieler Mathias Lessort verpflichtet. Wie die Münchner bekanntgaben, erhält der 23 Jahre alte Center einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

Lessort spielte in der vergangenen Saison für den spanischen Eurocup-Halbfinalisten Malaga. Dort gelangen ihm auf europäischem Parkett im Schnitt elf Punkte und 5,4 Rebounds. 2017 wurde er in der Talente-Lotterie der NBA von den Philadelphia 76ers an Nummer 50 gezogen. Der 2,06 Meter große Lessort bereitet sich derzeit in Pau mit der französischen Auswahl auf die WM in China vor.