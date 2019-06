Valentino Rossi kündigt DTM-Start an

Misano (dpa) – Der neunmalige Motorradweltmeister Valentino Rossi kann sich einen Gaststart beim Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) vorstellen.

"DTM-Chef Gerhard Berger hat mich nach Misano eingeladen, aber leider konnte ich dieses Mal nicht kommen. Ich habe aber versprochen, dass ich einmal in nicht allzu ferner Zukunft kommen werde", sagte der Italiener auf Sat 1 und kündigte an: "Ich werde als Fahrer kommen." Im italienischen Misano hatte am Wochenende das fünfte und sechste Saisonrennen in der DTM stattgefunden.

Rossi hat bereits Erfahrung auf vier Rädern. Der "Dottore" genannte 40-Jährige absolvierte in der ersten Dekade des neuen Jahrtausends mehrere Tests in einem Formel-1-Auto von Ferrari.

Hätte die Anfrage vom Österreicher Berger schon in diesem Jahr Anklang bei der Motorrad-Ikone gefunden, wäre Rossi in Misano auf seinen Motorrad-Kollegen Andrea Dovizioso getroffen. Rossis Landsmann gab an der Adriaküste sein Debüt als DTM-Gastfahrer und schlug sich mit den Plätzen 12 und 15 sehr ordentlich.

Für ein Kuriosum sorgte der Vize-Weltmeister in der MotoGP allerdings beim Qualifying. Nachdem Dovizioso gleich zu Beginn in einen Reifenstapel gerast war, hatte der 33-Jährige Probleme, den Rückwärtsgang zu finden. Nach Rücksprache mit der Box, die ihm sagte, er solle erst in den Leerlauf schalten, fand Dovizioso auch diesen zunächst nicht, konnte sich aber nach einigen Versuchen aus der misslichen Situation befreien.