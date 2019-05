Audi-Dreifacherfolg in Hockenheim: Rast krönt Aufholjagd

Hockenheim (dpa) – Audi-Pilot René Rast hat den zweiten Lauf der DTM gewonnen. Der Champion von 2017 siegte am Sonntag auf dem Hockenheimring vor seinem Audi-Teamkollegen Nico Müller (Schweiz) sowie BMW-Fahrer Robin Frijns (Niederlande).

Dabei krönte Rast, der am Vortag kurz vor Schluss ausgeschieden war und somit seinen siebten Sieg in Serie verpasste, eine furiose Aufholjagd. Am Samstag hatte der zweimalige Champion Marco Wittmann mit seinem BMW die Audi-Piloten Mike Rockenfeller und Robin Frijns (Niederlande) auf die Plätze verwiesen. Die nächsten beiden Läufe finden im belgischen Zolder statt. Insgesamt werden an neun Wochenenden 18 Rennen ausgetragen.