Kasachstan und Weißrussland wieder erstklassig

Kasachstan und Weißrussland kehren in die A-Gruppe der Eishockey-Weltmeisterschaft zurück.

Astana Kasachstan und Weißrussland kehren in die A-Gruppe der Eishockey-Weltmeisterschaft zurück.

Die Kasachen gewannen beim B-Turnier in Astana gegen die zuvor ebenfalls noch unbesiegten Weißrussen 3:2 (2:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung. Am letzten Spieltag am Sonntag können beide Teams nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsränge verdrängt werden, da Verfolger Südkorea zuvor überraschend 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) gegen Litauen verloren hatte.

Südkorea war im vergangenen Jahr zusammen mit Weißrussland abgestiegen. Die A-WM findet im kommenden Jahr in der Schweiz statt.