Rallye Dakar findet 2020 in Saudi-Arabien statt

Riad Die Rallye Dakar wird im nächsten Jahr in Saudi-Arabien ausgetragen, teilten die Organisatoren des gefährlichen Offroad-Rennens mit. Details sollen am 25. April bekanntgegeben werden.

Ursprünglich wurde die traditionsreiche Rallye in Afrika ausgetragen. Seit 2009 fand sie auch aus Sicherheitsgründen in Südamerika statt. In diesem Jahr wurde die Dakar erstmals in nur einem Land ausgetragen: Peru.

Saudi-Arabien steht wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Im vergangenen Dezember hatte die Elektro-Serie Formel E ihr Saisondebüt in dem erzkonservativen Königreich gefeiert.