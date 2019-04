Bamberg im Champions-League-Halbfinale gegen Bologna

Antwerpen Die Basketballer von Brose Bamberg treffen im Halbfinale der FIBA Champions League auf Virtus Bologna aus Italien um den früheren FC-Bayern-Trainer Sasa Djordjevic.

Das ergab die Auslosung des Final-Four-Turniers in Antwerpen. Der Bundesligist kämpft in Belgien um den Titel in dem Europapokal. Das Match steigt am Freitag, den 3. Mai, um 18.30 Uhr. Das Spiel um Platz drei und das Finale sind am Sonntag danach vorgesehen. Das zweite Halbfinale bestreiten Gastgeber Antwerpen und Teneriffa.