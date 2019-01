Kombinierer Frenzel fällt für Heim-Weltcup aus

Klingenthal Der Weltcup der Nordischen Kombinierer am Wochenende in Klingenthal findet ohne Olympiasieger Eric Frenzel statt. Der Sachse muss wegen eines grippalen Infekts auf seinen Heim-Weltcup verzichten. Das sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch der Deutschen Presse-Agentur.

Frenzel, der seit Wochen um seine Sprungform kämpft, konnte bereits am vergangenen Wochenende im norwegischen Trondheim wegen der sich anbahnenden Erkrankung nicht an den Läufen teilnehmen. Wer für Frenzel ins Team rückt, steht noch nicht fest. Weinbuch gab zudem bekannt, dass die für die WM in Seefeld (ab 19. Februar) qualifizierten Athleten nicht den Weltcup in Lahti am 9. und 10. Februar bestreiten. Stattdessen werden sie ein zusätzliches Sprungtrainingslager beziehen.