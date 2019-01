Jenny Wolf bildet Eisschnelllauf-Trainer aus

Berlin Die Olympia-Zweite und fünfmalige Sprint-Weltmeisterin Jenny Wolf ist künftig in der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft für die Traineraus- und Weiterbildung verantwortlich, teilte der Verband mit.

Die 39 Jahre alte Berlinerin tritt die Nachfolge von Jürgen Wolf an, der die Stelle des Bundestrainers Ausbildung in dreijähriger Kooperation mit dem Deutschen Skiverband bis zum 31. Dezember 2018 ausfüllte. "Mit Jenny Wolf haben wir eine ideale Besetzung aus den eigenen Reihen gefunden und sind stolz, dass eine weitere ehemalige Leistungsträgerin, die die Ausbildung an der DOSB-Trainer-Akademie in Köln absolviert hat, nun Verantwortung im Verband übernimmt", sagte Sportdirektor Matthias Kulik. Jenny Wolf, die in ihrer aktiven Zeit acht Weltrekorde und zwölf Landesrekorde auf dem Eis fixierte, hatte ihre Erfolgs-Laufbahn nach den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi beendet.