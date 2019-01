Langläuferin Hennig belegt Rang neun in Otepää

Otepää Die deutsche Langläuferin Katharina Hennig hat ihre starke Form beim Weltcup im estnischen Otepää unter Beweis gestellt und einen neunten Platz eingefahren.

Die 22-Jährige aus Oberwiesenthal schaffte über zehn Kilometer in der klassischen Technik ihr insgesamt drittes Top-Ten-Resultat in diesem Winter. Hinter Hennig gelang im Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder auch Sandra Ringwald, die am Samstag Zehnte wurde, mit Rang 16 eine ordentliche Platzierung.

Nicht zu schlagen war wieder einmal Therese Johaug. Die Norwegerin bewältigte die Strecke in 29:53 Minuten und lag damit fast eine Minute vor der Schwedin Ebba Andersson, die Zweite wurde. Rang drei ging an Natalia Neprjajewa aus Russland. Johaug liegt in der Gesamtwertung trotz einiger Siege deutlich zurück, weil sie an der Tour de Ski nicht teilgenommen hatte.