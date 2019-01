Siegesserie von Althaus gerissen: Vierte in Sapporo

Sapporo Die Siegesserie der deutschen Skispringerin Katharina Althaus ist gerissen. Beim Weltcup in Sapporo kam die 22 Jahre alte Oberstdorferin nach zuletzt drei Erfolgen am Stück diesmal auf Rang vier.

Althaus musste sich unter anderem Gewinnerin Daniela Iraschko-Stolz aus Österreich geschlagen geben, die in Japan ihren ersten Saisonsieg einfuhr. Iraschko-Stolz landete mit Sprüngen auf 127 und 121,5 Meter nur 0,5 Punkte vor der Deutschen Juliane Seyfarth, die ihren zweiten Weltcup-Sieg damit umgerechnet um weniger als 30 Zentimeter verpasste. Dritte wurde die letztjährige Gesamtweltcup-Siegerin Maren Lundby aus Norwegen.

Neben Gelb-Trägerin Althaus und Seyfarth schafften es auch Ramona Straub als Siebte und die zweimalige Weltmeisterin Carina Vogt auf Rang acht unter die besten Zehn und bescherten dem DSV-Team damit gut fünf Wochen vor dem WM-Start in Seefeld in Tirol ein gutes Mannschaftsergebnis. Althaus bleibt nach ihren starken Resultaten in Lillehammer und Premanon deutlich an der Spitze des Gesamtweltcups. In Sapporo wird am Sonntag (2.00 Uhr/MEZ) noch einmal gesprungen.