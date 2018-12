Bundestrainer Rödl lobt Entwicklung der BBL

Stuttgart Die Basketball-Bundesliga (BBL) zählt nach Ansicht von Bundestrainer Henrik Rödl mittlerweile zu den zwei besten Ligen Europas.

"Wir spielen inzwischen ganz oben mit. In der Breite liegt vielleicht nur noch die spanische Liga vorne", sagte der 49-Jährige der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". In anderen Ländern gebe es zwar Spitzenvereine wie ZSKA Moskau oder die drei großen Teams in der Türkei. "Aber in der Breite muss sich die BBL nirgendwo verstecken, was Organisation und inzwischen auch Gehälter angeht."

Mit Sorge beobachtet der Bundestrainer allerdings die aktuell schwierige finanzielle Situation von Ex-Meister Brose Bamberg. Dennoch könne er sich nicht vorstellen, "dass mit dem Rückhalt, den man dort finanziell hat, eine Insolvenz bevorsteht. Wenn das der Fall sein sollte, wäre es ein Riesenverlust für die Liga", sagte Rödl.