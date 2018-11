Pechstein Zwölfte über 3000 Meter - Dufter Sprint-Sechster

Obihiro Claudia Pechstein hat beim Saisoneinstieg der Eisschnellläufer im japanschen Obihiro die Top 10 über 3000 Meter verfehlt. 4:09,52 Minuten reichten der 46-jährigen Berlinerin im ersten Langstrecken-Rennen des Winters nur zu Rang zwölf.

Der Sieg ging an 5000-Meter-Olympiasiegerin Esmee Visser aus den Niederlanden, die in 4:04,60 Minuten rund fünf Sekunden schneller war. Tags zuvor war Pechstein Sechste im Massenstartrennen geworden. Über 1000 Meter der Herren konnten Joel Dufter (1:09,41) und Nico Ihle (1:09,66) auf den Plätzen sechs und acht überzeugen. Schnellster Sprinter war in 1:07,85 Minuten der russischen Europameister Pawel Kulischnikow.