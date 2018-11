Bietigheim verliert zweites Spiel

Érd Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions-League-Gruppenphase auch das Rückspiel gegen den FTC Budapest verloren. In Érd gab es gegen das Topteam aus Ungarn ein umkämpftes 30:33 (13:17). Der Bundesliga-Tabellenführer scheiterte vor allem an der starken Blanka Biro im Tor der Gastgeber.

Für das Team von Trainer Martin Albertsen war es nach dem 25:28 im ersten Duell vor zwei Wochen die wettbewerbsübergreifend erst zweite Niederlage der Saison. In Gruppe D der Champions League hat der Club nach vier Spieltagen nun weiterhin drei Punkte. Zur Qualifikation für die Hauptrunde reicht aber Rang drei in der Vierergruppe.