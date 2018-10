Verstappen Schnellster - Vettel Dritter hinter Hamilton

Mexiko-Stadt Max Verstappen hat auch im letzten Training vor der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko die Bestzeit aufgestellt.

Der Vorjahressieger von Red Bull verwies in 1:16,284 WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Der Brite, dem im Rennen an diesem Sonntag (20.10 Uhr MEZ) der siebte Rang für den erneuten vorzeitigen Titelgewinn reicht, war in seinem Mercedes 0,254 Sekunden langsamer.

Dritter wurde Sebastian Vettel, der den drittletzten Saisonlauf unbedingt gewinnen muss, um zumindest seine theoretischen Chancen noch zu wahren. Er lag im Ferrari nur 28 Tausendstelsekunden hinter Hamilton. Vettel hat vor dem Rennen in Mexiko-Stadt 70 Punkte Rückstand auf den Briten.

Von einem Hydraulik-Defekt wurde Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas gestoppt. Er musste seinen Mercedes vor der letzten Kurve auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez abstellen und ging zu Fuß zurück in die Box. Am Freitag war bereits der Red Bull von Verstappen wegen eines Schadens an der Hydraulik stehen geblieben. Nico Hülkenberg belegte im Renault den zehnten Trainingsplatz.