Schwanitz will drittes EM-Gold: "Das ist mein Wunsch"

Nürnberg Zwillingsmutter Christina Schwanitz gelang ein großes Comeback. Bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg holte sie ihren sechsten Kugelstoß-Titel nach langer Babypause - mit der Weltklasseweite von 20,06 Metern. Bei der Heim-EM in Berlin will sie den Gold-Hattrick.