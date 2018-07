Formel E: Franzose Vergne gewinnt vorzeitig den Titel

Jean-Eric Vergne vom Team Techeetah konnte sich vorzeitig den Titel in der Formel E sichern. Feld. Foto: dpa

New York (dpa) – Dem Franzosen Jean-Eric Vergne (Techeetah) hat beim vorletzten Rennen der Elektro-Rennserie Formel E in New York ein fünfter Platz zum vorzeitigen Titelgewinn genügt. Sein einziger und härtester Widersacher, der Brite Sam Bird (DS Virgin), kam über Platz neun nicht hinaus.

Unterdessen feierte das Audi-Werksteam Abt mit Titelverteidiger Lucas di Grassi (Brasilien) und Daniel Abt (Kempten) den zweiten Doppelsieg in dieser Saison nach dem Erfolg beim "Heimspiel" im Mai dieses Jahres in Berlin. Damit hat die Mannschaft aus Kempten im Allgäu beim Finalrennen bei fünf Punkten Rückstand (230:235) noch die Chance, erstmals den Teamtitel zu gewinnen.

In Nick Heidfeld (Mönchengladbach/Mahindra), Andre Lotterer (Duisburg/Techeetah) und Maro Engel (München/Venturi) auf den Plätzen sechs, sieben und acht fuhren erstmals alle vier deutschen Fahrer in die Punkteränge (1-10).