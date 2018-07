Die Pressestimmen zum Grand Prix von Großbritannien

Berlin Die internationalen Pressestimmen zum Grand Prix von Großbritannien:

GROSSBRITANNIEN

"The Sun": "Sebastian Vettel gewinnt, Lewis Hamiltons unglaubliches Comeback reicht knapp nicht aus."

"The Guardian": "Sebastian Vettel gewinnt den Großen Preis von Großbritannien nach dem frühen Stottern von Lewis Hamilton."

"The Telegraph": "Wütender Lewis Hamilton wirft Ferrari "Betrug" vor, der Kampf um den F1-Titel wird beim Grand Prix von Großbritannien schmutzig."

"The Independent": "Sebastian Vettel gewinnt, Lewis Hamilton wird mit brillianter Aufholfahrt Zweiter."

SPANIEN

"Marca": "Der britische Grand Prix ist spektakulär und dynamisch, mit einem Vier-Mann-Rennen, das seit fast 40 Jahren in der Formel 1 beispiellos ist. Sebastian Vettel hat einen wichtigen Sieg errungen. Die Nachricht ist, dass Hamilton Zweiter wurde, dass er zu Hause nicht zum fünften Mal in Folge gewonnen hat"

"Mundo Deportivo": "Für Vettel ein Siegesfest im Hause Hamiltons, Alonso punktet wieder."

"La Vanguardia": "Sebastian Vettel hat Lewis Hamilton eine Lektion in Silverstone erteilt, indem er ihn am Start überholte und das Duell mit den beiden Mercedes in den letzten zehn Runden eines sensationellen britischen Grand Prix gewann."

"El Mundo": "Vettel erobert Silverstone, Hamilton wütend nach umstrittenem Zwischenfall mit Raikkonen."

"El País": "Räikkönen ebnet den Weg für Vettel Der Finne trifft Hamilton in der dritten Kurve und macht Platz für den Deutschen, der seinen vierten Sieg auf der Strecke erzielt."

ITALIEN

"La Repubblica": "Die Hitze von Silverstone scheint Vettels Ferrari noch schöner zu machen, so schön wie die Sonne und glücklich über das Missgeschick seines Rivalen um den Weltmeistertitel."

"Corriere dello Sport": "Ferrari-Show in Silverstone. Vettel gewinnt und festigt die Spitze."

"Tuttosport": "Sebastian Vettel, der es Alain Prost im Haus der Feindes gleichtut, wird für einen Tag König von England. "

FRANKREICH

"Le Figaro": "Vettel beendet Hamiltons Hegemonie in Silverstone."

"L'Équipe": "Sebastian Vettel gewinnt einen großartigen britischen Grand Prix vor Lewis Hamilton."

ÖSTERREICH

"Kurier": "Sebastian Vettel hat die Siegesserie seines WM-Rivalen Lewis Hamilton bei dessen Heimrennen in Silverstone beendet. Auch dank Schützenhilfe seines Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen, der Hamilton in der ersten Runde ungewollt in eine Kollision verwickelt hatte, feierte der Deutsche am Sonntag im Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien seinen vierten Saisonsieg und baute seine WM-Führung aus. "

"Kronen Zeitung": "Dicke Luft in der F1. Wurde Hamilton von Ferrari absichtlich gerammt?"

SCHWEIZ

"Blick": "Vettel-Triumph bringt Verlierer Hamilton zum Kochen. Während Sauber das erste Doppel-Aus seit Monaco 2017 beklagt, stößt Sebastian Vettel Lokalmatador Lewis Hamilton vom Thron."