Stabhochspringerin Ryzih verpasst EM in Berlin

Berlin Nach einem Teilriss der Achillessehne ist der EM-Traum von Stabhochspringerin Lisa Ryzih geplatzt.

Die 29-Jährige aus Ludwigshafen hat sich die schwere Verletzung vor sechs Wochen zugezogen und muss seither einen Spezialschuh tragen, um die Sehne zu entlasten. Dies berichtete das Portal leichtathletik.de.

Ryzih kann daher nicht an der Leichtathletik-EM in Berlin (6. bis 12. August) teilnehmen. Ihr Ziel sei die vollständige Genesung; danach will sich die EM-Zweite von 2016 auf die Weltmeisterschaften 2019 in Doha/Katar und die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereiten.

Eine Untersuchung am vergangenen Dienstag habe zwar gute Fortschritte gezeigt, dennoch könnte Ryzih erst in zwei Wochen ins Aufbautraining einsteigen. Daher sei für sie ein Start bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg (21./22. Juli) - die letzte Qualifikationschance für die EM - nicht realisierbar. "Das macht keinen Sinn, daher muss ich auf die Sommersaison verzichten und damit leider auch auf die Heim-EM", sagte die deutsche Freiluft-Meisterin von 2014, 2015 und 2017.