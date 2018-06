Dressurreiter Rothenberger feiert zweiten Titel

Balve Der Dressurreiter Sönke Rothenberger hat am Sonntag bei den deutschen Meisterschaften in Balve seinen zweiten Titel gewonnen. Der 23-Jährige aus Bad Homburg siegte einen Tag nach seinem Erfolg im Grand Prix Special auch in der Kür.

Rothenberger erhielt für seinen Ritt mit dem Wallach Cosmo 88,425 Prozent. Auf Platz zwei kam mit deutlichem Abstand Dorothee Schneider aus Framersheim mit Sammy Davis jr. (82,975). Dritte wurde Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera (82,675).

Isabell Werth, die am Vortag im Special Zweite geworden war, verzichtete auf einen Start in der Kür. Ihre Stute Weihegold ist erst seit wenigen Wochen wieder im Training und sollte mit Blick auf den CHIO in Aachen geschont werden.