Neuanfang nach Olympia - Silber schürt WM-Erwartungen

Diese Eishockey-WM wird ganz schwierig. Olympia-Silber schürt große - vielleicht zu große - Erwartungen.

Eine junge und nach zahlreichen Absagen, Ausfällen und Rücktritten stark veränderte Nationalmannschaft von Bundestrainer Marco Sturm muss in Dänemark den Hype nach der Sensation von Pyeongchang bestätigen. Auch mit NHL-Topstar Leon Draisaitl bleiben vor dem Auftakt an diesem Freitag (20.15 Uhr) in Herning gegen den WM-Gastgeber Zweifel. "Es wird eine ganz harte WM", sagte Verbandschef Franz Reindl der Deutschen Presse-Agentur. "Man kann nicht sagen, jetzt haben wir Silber, jetzt sind wir mal schön im Viertelfinale. Da ist man weit, weit daneben, wenn man so denkt."

Dennoch: Der Finaleinzug bei den Winterspielen vor rund zehn Wochen hat bei den Spielern den Glauben gestärkt, dass sie zu allem bereit sind. "Unser Ziel ist es, das Viertelfinale zu erreichen", sagte Matthias Plachta, einer von nur zehn Silbergewinnern im Aufgebot, und fügte lachend hinzu: "Das ist wieder ein K.o-Spiel, und das können wir." NHL-Routinier Dennis Seidenberg meinte: "Wir gehen alle mit der Erwartung in die Spiele, unser Spiel zu spielen. Alles andere ist eigentlich egal. Dann können wir auch gegen Kanada oder USA punkten."

Der 36-Jährige, Stanley-Cup-Sieger von 2011, ist einer von drei Profis aus der stärksten Liga der Welt im deutschen Team. Einer - Goalie Philipp Grubauer oder Stürmer Tom Kühnhackl - könnte noch folgen. Die NHL-Spieler machen einen großen Unterschied und sollen mit vier weiteren jungen Spielern aus den in Nordamerika zweitklassigen Ligen oder vom College die Rücktritte von Christian Ehrhoff, Marcel Goc und Patrick Reimer auffangen.

Bei den Winterspielen im Februar fehlten die NHL-Spieler, weil die nordamerikanische Profiliga ihren Spielbetrieb nicht unterbrach. Sensationell zog die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) ins Finale ein, unterlag erst in der Verlängerung den klar favorisierten Russen. Olympia hat vieles verändert. Das deutsche Eishockey wird wieder anders wahrgenommen, der Erfolgsdruck ist groß.

"Ich glaube, wenige denken an die Olympischen Spiele. Es war schön, aber es ist jetzt vorbei", behauptete Stürmer Dominik Kahun. Doch die Erinnerungen stärken das Selbstvertrauen. Ob auch jetzt alles möglich sei? "Ja, ich denke schon", antwortete Sturm. "Jeder hat es gesehen, auch die Jungs, die nicht dabei waren."

Seit der 39 Jahre alte deutsche NHL-Rekordspieler Bundestrainer wurde, erlebte die Sportart einen Aufschwung und bei Olympia ein nicht für möglich gehaltenes Wunder. Bei beiden bisherigen WM-Turnieren unter Sturm führte er das Team ins Viertelfinale. Gelänge das auch diesmal, wäre der positive Trend bestätigt. Sturm hat sich zum Ziel gesetzt, unter den Top Acht der Weltrangliste zu bleiben. Momentan sind die Deutschen Siebter.

Erstmals muss der Dingolfinger nun einen Umbruch bewältigen. Zehn Absagen aus dem Olympia-Kader musste Sturm hinnehmen, auf zwei weitere Spieler verzichtete er, drei traten zurück. Auch die NHL-Profis Thomas Greiss (verletzt) und Tobias Rieder (persönliche Gründe) reisten nicht nach Dänemark. "Das ist immer so nach einer langen Saison mit so vielen Emotionen. Da passieren Erschöpfungszustände, da passieren Verletzungen", sagte Reindl. "Die, die da sind, die sind fit, die wollen unbedingt spielen. Das ist doch besser, als wenn man angeschlagene Spieler überredet mitzufahren."

Im Olympia-Finale standen noch elf Spieler, die 30 Jahre oder älter waren. Jetzt soll der Neuanfang mit 13 Spielern, die 25 Jahre oder jünger sind, gelingen. "Es wird für uns alle interessant", sagte Sturm. Nach dem kniffligen Auftritt gegen Gastgeber Dänemark folgt am Sonntag gegen Norwegen ein weiterer Gegner, gegen den die Deutschen für das erhoffte Viertelfinale eigentlich punkten müssen. Auch Sturm weiß, dass Rückschläge irgendwann wieder kommen werden. Und Reindl sagte: "Die Chance, dass sich Wunder ständig wiederholen, ist ja relativ gering."

Das WM-Aufgebot des deutschen Eishockey-Nationalteams:

TORHÜTER

Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG/25 Jahre), Timo Pielmeier (ERC Ingolstadt/28), Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers/27)

VERTEIDIGER

Bernhard Ebner (Düsseldorfer EG/27), Korbinian Holzer (Anaheim Ducks/NHL/30), Björn Krupp (Grizzlys Wolfsburg/27), Oliver Mebus (Nürnberg Ice Tigers/25), Jonas Müller (Eisbären Berlin/22), Moritz Müller (Kölner Haie/31), Dennis Seidenberg (New York Islanders/NHL/36), Yannic Seidenberg (EHC Red Bull München/34)

STÜRMER

Leon Draisaitl (Edmonton Oilers/NHL/22), Yasin Ehliz (Nürnberg Ice Tigers/25), Markus Eisenschmid (Laval Rocket/AHL/23), Patrick Hager (EHC Red Bull München/29), Mirko Höfflin (Schwenninger Wild Wings/25), Dominik Kahun (EHC Red Bull München/22), Nicolas Krämmer (Kölner Haie/25), Marc Michaelis (Minnesota State University/22), Marcel Noebels (Eisbären Berlin/26), Daniel Pietta (Krefeld Pinguine/31), Matthias Plachta (Adler Mannheim/26), Frederik Tiffels (Wheeling Nailers/ECHL/22), Sebastian Uvira (Kölner Haie/25), Manuel Wiederer (San Jose Barracuda/AHL/21)