Rückspiele für THW Kiel und Flensburg am 29. April

Hamburg Die Europäische Handball-Föderation hat die Termine für das Viertelfinale in der Champions League festgelegt.

Die SG Flensburg-Handewitt empfängt den französischen Tabellenführer Montpellier HB am 18. April um 19.00 Uhr. Das Rückspiel in Südfrankreich müssen die Schleswig-Holsteiner am 29. April ebenfalls um 19.00 Uhr austragen.

Rekordmeister THW Kiel als zweites deutsches Team in der Königsklasse hat es mit Titelverteidiger HC Vardar am 22. April um 17.00 Uhr in der heimischen Sparkassenarena zu tun. Das Rückspiel in der mazedonischen Hauptstadt Skopje wird wie die Flensburger Partie am 29. April auch um 17.00 Uhr ausgetragen.

Die Gesamtsieger erreichen das Final Four in Köln am 26. und 27. Mai. Meister Rhein-Neckar Löwen war im Achtelfinale am polnischen Meister Vive Kielce gescheitert.