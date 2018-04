Kieler Handballer trotz 27:28 gegen Szeged im Viertelfinale

Die Handballer des THW Kiel stehen im Viertelfinale der Champions League.

Der deutsche Rekordmeister verlor zwar das Achtelfinal-Rückspiel beim ungarischen Vertreter Pick Szeged mit 27:28 (13:12), doch die erste Partie hatten die "Zebras" 29:22 gewonnen. Bester Kieler Werfer war Patrick Wiencek mit neun Toren. Für Szeged war Jonas Källmann sechsmal erfolgreich.

Das Weiterkommen der Kieler, die wegen der Übertragung ihres Bundesligasieges über die Rhein-Neckar Löwen im frei empfangbaren Fernsehen das Heimrecht hatten tauschen müssen, war zu keiner Zeit in Gefahr. Zwar legte Szeged, das schon zweimal in der K.o.-Runde am THW gescheitert war, immer wieder vor, doch entscheidend setzte sich die zweite Kraft in Ungarn nicht ab.

Der größte Vorsprung betrug beim 21:18 in der 42. Minute drei Treffer. Die Kieler bauten damit ihre Serie erfolgreicher Spiele im Achtelfinale der europäischen Königsklasse weiter aus. Zum 14. Mal standen die "Zebras" in der Runde der besten 16 Mannschaften, zum 14. Mal kamen sie eine Runde weiter.

Im Viertelfinale geht es für die Kieler zunächst vor heimischem Publikum gegen den mazedonischen Titelverteidiger Vardar Skopje. Die Partie ist für den Zeitraum zwischen dem 18. und dem 22. April terminiert. Das Rückspiel findet eine Woche später in Skopje statt.