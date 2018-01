THW Kiel verlängert mit Zarabec bis 2019

Kiel Der slowenische Handball-Nationalspieler Miha Zarabec bleibt dem THW Kiel erhalten. Der deutsche Rekordmeister habe die Option gezogen und damit den bis Saisonende laufenden Vertrag mit dem 26-Jährigen bis zum Sommer 2019 verlängert, teilten die Schleswig- Holsteiner mit.

"Miha hat bei uns und beider EM bewiesen, was er drauf hat", sagte THW-Coach Alfred Gislason. "Es ist gut, dass jetzt Klarheit über seine Zukunft herrscht."

Zarabec war im vergangenen Sommer aus seiner Heimat von RK Celje Pivovarna Lasko zu den Kielern gewechselt. Für den THW bestritt er bisher alle 32 Saisonspiele in drei Wettbewerben und erzielte dabei 60 Tore. "Mein Traum ist es, die Champions League zu gewinnen und deutscher Meister zu werden. Das kann ich mit dem THW Kiel erreichen", sagte Zarabec. Der Slowene war bei der am Sonntag zu Ende gegangenen EM in Kroatien mit 23 Treffern der erfolgreichste Torschütze seiner Mannschaft.