Vize-Europameister Spanien startet mit deutlichem Sieg

Varazdin Mitfavorit Spanien ist ebenfalls mit einem klaren Sieg in die Handball-EM in Kroatien gestartet. Der Vize-Europameister besiegte Außenseiter Tschechien locker mit 32:15 (16:9) und setzte sich vorerst an die Spitze der Gruppe D.

Beste Werfer der Spanier waren in Varazdin Ferran Sole sowie die Topstars Valero Rivera und Raul Entrerrios mit jeweils fünf Toren. Bei einem weiteren Erfolg gegen Ungarn stünden die Iberer bereits in der Hauptrunde, wo sie auch auf die DHB-Auswahl treffen könnten.