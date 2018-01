Start von Freitag in Bischofshofen weiter offen

Bischofshofen Die Entscheidung über einen Start von Richard Freitag beim letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen am Samstag ist weiter offen.

Der Gesamtweltcup-Führende soll sich nach seinem Sturz in Innsbruck am Donnerstag unmittelbar vor dem Tournee-Finale weiteren Untersuchungen unterziehen. Dabei will der Teamarzt der deutschen Skispringer, Mark Dorfmüller, unter anderem überprüfen, ob Freitag noch Schmerzen in der Hüfte hat.

Der 26-jährige Sachse kam am Bergisel nach einem Sprung auf 130 Meter zu Fall und verzichtete verletzungsbedingt auf den zweiten Durchgang. Seine Chancen auf einen Gesamtsieg bei der Tournee waren damit dahin. "Aktuell ist es okay, er hat halt noch Schmerzen. Er kann noch nicht richtig belasten. Man muss nochmal den Tag abwarten, wie es sich morgen entwickelt", hatte Dorfmüller am Donnerstagabend gesagt. Das Knie scheint bei dem Sturz, bei dem Freitag bei der Landung die Ski-Enden überkreuzt hatte, unversehrt geblieben zu sein.

Um am Samstag im Abschlussspringen der Tournee starten zu dürfen, müsste Freitag am Freitag die Qualifikation bestreiten.