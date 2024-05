Braunschweig. Braunschweigs NBA-Star Dennis Schröder bekommt nach einem Statement Gegenwind vom Deutschen Basketball-Bund. Um was geht es?

Er ist in Braunschweig bekannt wie der berühmte sprichwörtliche bunte Hund. Hin und wieder schaut er auch in der Löwenstadt vorbei. Und das in steter Regelmäßigkeit. Egal, ob bei den Lionpride-Basketballerinnen oder aber bei „seinen“ Jungs von den Basketball Löwen, wo Dennis Schröder beim Sieg gegen ALBA Berlin vor gar nicht allzu langer Zeit sogar einen Gala-Auftritt der Basketballer aus Braunschweig sah.

So bekannt wie er ist, so klar ist Dennis Schröder auch dann, wenn es um das Formulieren klarer Meinungen geht. Der Mann, der gerade erst Braunschweigs Sportmedaille bekommen hat, nimmt kein Blatt vor den Mund. So auch in dieser Woche, als es um den Abschied von Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert ging.

Aus für Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert: So reagiert Braunschweiger NBA-Star Dennis Schröder

Er sei, so Dennis Schröder gegenüber unserer Zeitung, traurig über das Aus des Bundestrainers, unter dem Schröder mit seinen Teamkollegen bekanntlich im vergangenen Jahr Basketball-Weltmeister wurde und anschließénd einen frenetischen Empfang in seiner Heimatstadt Braunschweig miterlebte. Weltmeister-Trainer Gordon Herbert wird nach den Olympischen Spielen im Sommer dieses Jahres dem Deutschen Basketball-Bund (DBB) den Rücken kehren.

„Ich habe noch nicht mit dem Team gesprochen, aber ich glaube, jeder einzelne wird trauern“, so Dennis Schröder im Gespräch mit unserer Zeitung. Für den NBA-Star aus Braunschweig hatte Gordon Herbert den wesentlichen Anteil an den großen Erfolgen der vergangenen beiden Jahre: „Er hat uns zu EM-Bronze und zum Weltmeistertitel geführt“, schwärmt Dennis Schröder, der Haupgtesellschafter der Basketball Löwen Braunschweig und äußerte auch klar seinen Unmut in Richtung DBB.

Replik auf Dennis Schröders Aussagen zum Aus von Bundestrainer: Präsident des DBB meldet sich zu Wort

„Gordie hat mich vor zwei Tagen oder so angerufen und gesagt: Hör mal zu, so und so wurde das beschlossen. Ich finde es schade, dass die Nationalmannschaft da nicht auf mich zukommt und darüber spricht. Ich glaube keiner von unserem Team wusste das, und ich glaube, mit dem Kapitän sollte da natürlich auch gesprochen werden, sodass ich meine Jungs auch updaten kann“, sagte der NBA-Star aus Braunschweig unter der Woche und bekommt nun für seine Aussage Gegenwind vom obersten deutschen Basketball-Boss.

Denn: DBB-Chef Ingo Weiss hat auf Bemerkungen von Dennis Schröder zum bevorstehenden Herbert-Aus reagiert. „Herbert hat mir selbst gesagt: Ingo, ich möchte gerne als erstes die Mannschaft informieren“, sagte der Präsident des Deutschen Basketball Bundes gegenüber dem TV-Sender Sport1. „Es ist doch klar, dass der Trainer, der Angestellter des DBB ist, seine Mannschaft informiert. Das ist das Menschlichste und Natürlichste überhaupt“, so Weise weiter.

„Es wäre doch dumm gewesen, wenn der Verband statt des Trainers die Spieler informiert“, sagte Weiss zudem und machte gegenüber Sport 1 in einem weiteren Satz, den man durchaus als Kritik an Dennis Schröder und dessen Aussage deuten kann, klar: „Aber egal, wie man es macht – irgendeiner dreht es immer so, wie man es gerade haben will.“