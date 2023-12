Braunschweig. Der viertbeste Scorer der Basketball Löwen setzt fürs Spiel in Rostock wieder auf Intensität - befeuert durch seinen unverhofften Preis.

Wer ist der beste Verteidiger bei den Basketball Löwen Braunschweig? Da denkt man natürlich an die Tischler-Zwillinge, an Sananda Fru, TJ Crockett, Barra Njie oder vielleicht Amar Sylla – eben die athletischsten Profis im Löwen-Team. Die teaminterne Defensiv-Statistik, in jeden Spiel akribisch notiert und ausgewertet von Athletiktrainer Pedro Gonzáles, hat beim 80:76-Coup am Mittwoch in Bonn allerdings einen anderen vorne gesehen: Ferdinand Zylka wurde zum „Defensivspieler des Tages“ ausgerufen, eine Auszeichnung, die nur bei Siegen verliehen wird.