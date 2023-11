Braunschweig. Nach seiner Handverletzung aus dem Tübingen-Spiel ist der Allrounder der Löwen rechtzeitig zum Gastspiel beim Heimatklub Bamberg fit.

Eine gute halbe Woche mit zunächst noch starken Schmerzen in beiden Handgelenken hat Nicholas Tischler hinter sich. Doch als sich die Basketball Löwen Braunschweig am Freitag im Bus auf den Weg in seine Heimatstadt Bamberg machten, hatte er schon wieder voll trainiert und war guter Dinge. „Die Verletzung darf keine Ausrede sein“, betonte der zuletzt so stark aufgetretene Allrounder der Löwen im Blick auf die Partie gegen seinen Jugendklub.