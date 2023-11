Braunschweig. In der Amtszeit von Trainer Jesús Ramírez ist den Basketball Löwen in acht Overtime-Spielen noch kein einziger Sieg gelungen. Nur Pech?

Wenn es in die Verlängerung geht, können sich die Gegner schon mal fertigmachen zum Jubeln. Braunschweigs Erstliga-Basketballer scheinen mit einem Fluch belegt. Sie können einfach keine Spiele gewinnen, die länger als die üblichen 40 Minuten dauern. Das 87:92 gegen Tübingen am Samstag war nun schon die achte Partie in der Amtszeit von Trainer Jesús Ramírez, in der die Löwen nach der Extra-Spielzeit mit leeren Händen dastanden. Ist das nur eine unglückliche Pechsträhne oder steckt mehr dahinter?