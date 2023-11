Braunschweig. Schwache Basketball Löwen finden keine Einstellung. Trainer Ramírez entschuldigt sich für die 87:92-Verlängerungspleite vor 4500 Fans.

Ein selbstverschuldet extrem bitterer Abend stürzt Braunschweigs Basketballer in eine kleine Krise. Ihr Auftritt am Samstag gegen die als Tabellenvorletzter angereisten Tigers Tübingen war so enttäuschend, dass Trainer Jesús Ramírez in seiner Kritik als Erstes die Fans und die Organsiation um Entschuldigung bat. Es waren wieder 4531 erwartungsfrohe Zuschauer in die VW-Halle gekommen, wo die Löwen zuvor die Spitzenteams Oldenburg und München in die Knie gezwungen hatten. Doch am Samstag erlebten sie ein pomadig spielendes Heimteam, das nie an sein Leistungsniveau herankam und sich einem in allen Belangen besseren Gegner folgerichtig nach Verlängerung mit 87:92 (77:77, 39:39) beugen musste.