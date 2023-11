Braunschweig. Während der DBB-Kapitän aus Toronto für den Bambi dankt, packt sein Weltmeister- und NBA-Kollege in Indianapolis die Koffer.

Die nächste große Auszeichnung für die Basketball-Weltmeister ist auf großer deutscher Bühne eingesammelt, und in den USA darf Daniel Theis hoffen, dass auch er nun endlich seine persönliche WM-Gold-Euphorie auf dem NBA-Parkett ausleben darf. Während Braunschweigs Basketball-Star Dennis Schröder am Donnerstag von Toronto aus zur Bambi-Gala-Gemeinde in der Münchner Festhalle und auf die deutschen TV-Bildschirme zugeschaltet war, dürfte sein Freund und Nationalmannschafts-Kollege in Indianapolis allmählich die Koffer gepackt haben.