Braunschweig. Basketball Löwen wollen aus der Pokalniederlage lernen, mit Spielmacher Ahmaad Rorie kontrollierter spielen und einem Riesen trotzen.

Vier Wochen ist es her, da konnte Jesús Ramírez in der Kabine der Berliner Max-Schmeling-Halle eine wirklich einfach umzusetzende Ansage machen: „In ein paar Wochen sind wir wieder hier, dann will ich Verbesserungen sehen“, hatte der Löwen-Trainer seinen Braunschweiger Basketballern mit auf die Heimreise gegeben, nachdem sie im Pokal-Achtelfinale mit 71:96 unter die Räder gekommen waren.