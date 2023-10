Aufregung um Dennis Schröder: Leakte er das neue Raptors-Trikot?

Braunschweig Basketball-Star Dennis Schröder hat Braunschweig verlassen und ist mittlerweile in Nordamerika angekommen. Es gibt Aufregung um eine Instagram-Story.

Dennis Schröder besuchte am Freitag das Heimspiel der Basketball-Löwen Braunschweig gegen Oldenburg.

Um den Braunschweiger Basketballstar Dennis Schröder gibt es wieder Aufregung: Nach seiner mehrwöchigen Stippvisite in und um Braunschweig, unter anderem besuchte der MVP der vergangenen Basketball-Weltmeisterschaft ja am vergangenen Freitag den Saisonauftakt seiner Basketball-Löwen gegen Oldenburg, ging es für ihn nun zurück nach Nordamerika. Die Reise verlief nicht ohne Komplikationen. Offenbar musste er mehrfach das Flugzeug wechseln, ehe er in Vancouver ankam. Schröder selbst schrieb bei Instagram von vier Flügen, die ihn letztendlich nach West-Kanada brachten, wo sich sein neues Team, die Toronto Raptors, auf die Ende Oktober beginnende NBA-Saison vorbereitet.

Und dann tauchte in seiner Instagram-Story auch noch ein Beitrag auf, der ihn in einem Trikot des kanadischen NBA-Teams zeigt, das offenbar bis dato noch nicht veröffentlicht war. Leakte Dennis Schröder eines der neuen Mannschaftstrikots? Feststeht: Mittlerweile ist die Story wieder gelöscht. Wie Spox herausfand, soll es sich dabei um die City-Edition-Trikotvariante der Raptors handeln.

Dennis Schroder’s first look in a Raptors uniform🔥 pic.twitter.com/LmOHYD076D — . (@GTJGotNext) October 2, 2023

Dennis Schröder soll bei den Toronto Raptors 26 Millionen US-Dollar verdienen

Dennis Schröder, der seinen 30. Geburtstag am 15. September mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Braunschweig garnierte, wechselte im Juli nach Toronto, nachdem er zuvor nur eine Saison bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag gestanden hatte. In Toronto unterschrieb er einen Zweijahresvertrag. Dort soll er während dieser Zeit 26 Millionen US-Dollar verdienen.

Dennis Schröder wechselte 2013 in die nordamerikanische Basketball-Profiliga. Während er seitdem bei den Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder, den Los Angeles Lakers, Boston Celtics und Houston Rockets unter Vertrag stand, sind die Toronto Raptors nun seine erste kanadische Station. Los geht die kommende NBA-Saison für ihn am Donnerstag, 26. Oktober, mit einem Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves.

