Souverän im letzten Test: Löwen scheinen bereit für die Saison

Wenn Trainer Jesús Ramírez bei finalen Test der Löwen-Basketballer mit etwas unzufrieden war, dann mit dem Start in die Partie. Den hatten die Braunschweiger ein wenig verschlafen. Das reine Endergebnis aber war mehr als ordentlich. In Hagen besiegte der Basketball-Bundesligist das niederländische Spitzenteam ZZ Leiden souverän mit 106:79 (57:44). Sechs Löwen punkteten zweistellig – vor allem, weil das Zusammenspiel lief wie eine gut geölte Maschine.

Welchen Spielstil die Braunschweiger in der kommenden Saison pflegen wollen, lässt sich allein an den einzelnen Bausteinen des Kaders gut ablesen. Sie sind athletischer geworden. Ramírez und Geschäftsführer Nils Mittmann haben darauf geachtet, dass auf jeder Position möglichst alle basketballerischen Aspekte abgedeckt sind – von Sprungkraft und Geschwindigkeit über Kreativität bis hin zu weichen Handgelenken für Distanzwürfe.

Basketball Löwen verpennen den Start

Gegen die Niederländer haben die Löwen aber den Start verpennt. An dieses Übel sind die Braunschweiger Fans ja mittlerweile gewohnt – leider. Mit 12:17 lagen sie nach einigen Minuten hinten. Dann aber zündete der Motor. „Von hieran war es eine gute Leistung. Wir waren physischer, haben defensiv unsere Intensität erhöht und gute Wege gefunden, um erfolgreich abzuschließen“, sagt Ramírez.

Mehr zum Thema Basketball:

Ins Laufen sei seine Mannschaft fortan gekommen. Diese Dynamik ist es eben, über die sich die neuen Löwen auch in der Bundesliga identifizieren wollen. Und: Der Ball lief. Besonders den Aufbauspielern Ahmaad Rorie und Barra Njie gelang es, all ihre Mitspieler zu integrieren. Insgesamt verteilten die Löwen 28 Assists – ein enorm starker Wert. Rorie bereitete sieben, Njie sogar neun Treffer der Kollegen direkt vor.

Sechs Braunschweiger punkten zweistellig

Dazu kam die Ausgeglichenheit im Abschluss. Bei 106 erzielten Punkten war Jilson Bango mit „nur“ 18 Zählern bester Werfer des Teams. Für Rorie (15), Martin Peterka , Brandon Tischler (beide 14), Nicholas Tischler (11) und Njie (10) standen ebenfalls zweistellige Punktausbeuten im Statistikbogen. Und ein wichtiger Bustein fehlte Ramírez sogar. Ferdinand Zylka war angeschlagen. Für den Test gegen Leiden ließen ihn die Braunschweiger deshalb nicht auflaufen – sicher ist sicher.

Von ihren sieben Tests in diesem Sommer verloren die Löwen nur zwei. Einmal hauchzart mit 89:90 gegen Alba Berlin, einmal deutlich mit 73:101 gegen Oldenburg – damals allerdings noch mit gänzlich inkomplettem Kader. Was das nun für die Saison heißt? Das wird sich zeigen. Freundschaftsspiele sollten im Sport nie überbewertet werden. Allerdings scheinen die Löwen schon jetzt ihre Identität gefunden zu haben. Am kommenden Wochenende wird‘s dann endlich ernst. Am 23. September geht es in Tübingen um den Einzug in die zweite Pokalrunde.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de