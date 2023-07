Basketball Löwen geben Sommerfahrplan bekannt

Braunschweig Am 11. August starten Braunschweigs Basketballer mit der Vorbereitung. Das Test-Highlight steigt in der VW-Halle gegen Alba Berlin.

Für Jesús Ramírez und die Löwen geht‘s bald wieder an die Arbeit.

So langsam wird‘s wieder ernst für Braunschweigs Basketballer. Die Saisonvorbereitung steht ins Haus. Am 11. August wird Trainer Jesús Ramírez seine Spieler zum Auftakttraining zusammentrommeln. Sieben Testspiele haben die Braunschweiger geplant, bevor Ende September die neue Saison beginnt.

Basketball Löwen testen gegen Alba Berlin in der VW-Halle

Die erste Möglichkeit, das neue Team live zu erleben, bietet sich den Fans am 10. September. Dann empfangen die Löwen Euroleague-Teilnehmer Alba Berlin zum Vorbereitungsspiel in der VW-Halle. Im August stehen bereits Tests gegen Oldenburg (19. August) und Hamburg (27. August) an. Beide Spiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Im September nimmt das Ramírez-Team noch an einem Turnier teil. Außerdem steht ein Vergleich mit Liga-Konkurrent Göttingen (13. September, nicht öffentlich) auf dem Plan. Zum Ende des Sommerfahrplans geht‘s dann zu einem Turnier in Hagen. Gegner wird dort ZZ Leiden sein. Die Niederländer haben in der Vorsaison drei Titel gewinnen können, darunter auch die nationale Meisterschaft.

Nils Mittmann hat noch reichlich zu tun

Ernst wird es dann Ende September für die Braunschweiger. Zunächst steht die erste Pokal-Runde bei Bundesliga-Aufsteiger Tübingen (23. oder 24. September) an. Am 29. September fällt gegen Oldenburg der Liga-Startschuss.

Auf Geschäftsführer Nils Mittmann wartet bis dahin noch einiges an Arbeit. Mit Ferdinand Zylka und TJ Crockett haben die Löwen bislang erst zwei Neuzugänge präsentiert. Auf der anderen Seite haben wichtige Stützen den Klub verlassen. David Krämer, Robin Amaize und Benedikt Turudic laufen künftig für andere Teams auf.

red

