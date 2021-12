Löwen rechnen mit Erlaubnis für 2000 bis 2500 Heimspielfans

Das 92:103 beim Tabellenvierten Hamburg Towers soll eine Zäsur für Braunschweigs Erstliga-Basketballer gewesen sein. „Ich hoffe, das Spiel war erstmal der Endpunkt unserer Liga-Niederlagen“, betont Sportchef Nils Mittmann nach dem vierten Misserfolg in Serie und fordert: „Jetzt kommen die Spiele, die wir auch gewinnen müssen“, mit Betonung auf dem „müssen“.

Gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte sollen Braunschweiger Siege her

In den zwei Wochen bis Weihnachten treten die Löwen noch viermal an, am Sonntag in Würzburg und dann dreimal in Folge in eigener Halle gegen Bayreuth, Gießen und Oldenburg. Und nachdem von den ersten neun Partien sieben gegen Gegner aus den Top-Zehn gingen, sind dies nun alles Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte.

Normalerweise sind Heimspiele in der Zeit des Jahreswechsels ein Segen für die BBL-Standorte. Dann pausiert der Fußball, und die Sportfans schauen sich gerne beim Basketball um, füllen die Arenen und sorgen für Zusatzeinnahmen über dem üblichen Schnitt. Auf so einen Effekt hatten bis vor wenigen Wochen auch die Braunschweiger gehofft.

Nils Mittmann: „Wir gehen davon aus, dass wir vor Zuschauern spielen dürfen“

Doch dann schwoll die vierte Corona-Welle immer weiter an, und nun sind Mittmann und Co. froh, dass sie nicht in Bayern oder Sachsen beheimatet sind. Denn die dortigen Klubs müssen wieder Geisterspiele austragen. Wie viele Fans die Löwen zu ihren Dezember-Heimpartien empfangen dürfen, ist allerdings noch offen.

Deshalb sei der Vorverkauf immer noch unterbrochen, erläutert der Geschäftsführer in Erwartung neuer Regelungen durch eine niedersächsische Verordnung am Samstag. „Aber wir gehen davon aus, dass wir vor Zuschauern spielen dürfen“, sagt er erleichtert und rechnet aufgrund der bisherigen Ankündigungen einer 30-Prozent-Regelung oder Deckelung auf 2500 Besucher mit einer Genehmigung für 2200 bis 2500 Fans. Das wären in etwa so viele, wie zuletzt auch in die VW-Halle gekommen waren.

Kartenkäufer wurden von den Basketball Löwen kontaktiert und umplatziert

Nun aber müssen die Zuschauer geimpft oder genesen plus getestet sein (2-G-plus-Regelung), wie im September im Schachbrettmuster sitzen und zudem ständig eine Maske tragen. Dass die Löwen unter diesen Bedingungen und der verständlichen Zurückhaltung vieler Menschen an ihre Kapazitätsgrenze kommen, ist unwahrscheinlich.

Mit der pandemiebedingten Planungs-Unsicherheit und Kurzfristigkeit umzugehen, ist für die Basketballer eine große Herausforderung. Denn es waren ja bereits zu den November-Bedingungen Tickets für die Dezember-Heimspiele verkauft worden. Man habe nicht einfach alles stornieren wollen, erläutert Mittmann. So hätten seine Mitarbeiter in diesen Tagen händisch neue Sitzpläne entsprechend des Schachbrett-Abstands erstellt und viele der Kartenkäufer einzeln kontaktiert, um deren Neuplatzierung zu besprechen.

Zuschauerbegrenzung, 2G+-Regelung, Zurückhaltung: Spiele werden weiter defizitär sein

Ein Riesenaufwand, der sich nicht auszahlen wird, wie der Löwen-Chef schon weiß: „Die nächsten Spiele werden defizitär sein.“ Denn selbst, wenn es keine Zuschauer-Beschränkung geben würde, könnte er in diesen weihnachtlichen Zeiten 2021 nicht auf eine Kulisse hoffen, die Mehreinnahmen bringt.

So aber machen die Löwen ein Minus mit jedem Spiel, zu dem nicht deutlich mehr als 2000 Besucher kommen. Ob da nicht vielleicht sogar die kostengünstigere Ausrichtung von Geisterspielen vorzuziehen sei? „Auf keinen Fall“, betont Mittmann. „Erstens glaube ich, dass die langfristigen finanziellen Auswirkungen viel größer wären“, sagt er im Blick auf Faktoren wie Zuschauer-Entwöhnung oder Regressforderungen von Sponsoren. „Und außerdem haben wir im Profisport ja unsere Daseinsberechtigung darin, dass wir für Zuschauer spielen.“

Löwen-Chef Nils Mittmann hofft wie die anderen BBL-Standorte auf neue Staatshilfen

Der Ex-Profi hofft, dass die Löwen dies in Niedersachsen weiterhin tun dürfen. Zumal der Sport in einer immer weiter auseinanderdriftenden Gesellschaft durch seine verbindende Kraft auf vielen Ebenen eine wichtige Funktion habe. Finanziell müsse es dann im Frühjahr mit hoffentlich abebbender Pandemie aufwärts gehen. Die Löwen hoffen wie die anderen Standorte der Hallensportarten, dass noch ein neuer Zuschusstopf für den Profisport aufgelegt wird. Von den bisherigen Staatshilfen hatten sie bereits das Maximum ausgeschöpft.

Zunächst aber wartet der Geschäftsführer erstmal auf Regel-Klarheit für das Heimspiel-Trio und hofft, übers Wochenende den Vorverkauf wieder starten zu können, spätestens aber am Montag.

Würzburg – Braunschweig, Sonntag, 15 Uhr, ohne Zuschauer.

