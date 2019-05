Löwen wollen mutig spielen und das Play-off-Flair genießen

Bei der Busfahrt am Freitag gen Süden blickte Trainer Frank Menz in erwartungsfrohe Gesichter seiner Löwen-Basketballer. „Alle haben gute Laune, alle freuen sich – das wird ein Spiel zum Genießen“, berichtete er stolz. Bei ihrem ersten Play-off-Auftritt wollen sich die Braunschweiger in Topform,...