Braunschweig. Der Footballer will nach seiner College-Zeit den Sprung in die beste Liga der Welt schaffen. So verlief der Weg des Ex-Lions-Spielers.

Im Jahr 2019 nahm die Sache so richtig Fahrt auf. Das Braunschweiger Football-Talent Hugo Klages träumte seinerzeit von einem Stipendium an einem College in den USA und wollte perspektivisch den Sprung in die NFL schaffen. Nach mehreren Jahren der Entwicklung an der University of Massachusetts, Rückschlägen durch Verletzungen und die Corona-Pandemie ist Klages seinem Ziel nun wieder einen Schritt näher gekommen. Er hat sich für den NFL-Draft Ende April angemeldet.