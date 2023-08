Braunschweig Lions „leihen“ sich Trainerduo aus Wolfsburg aus

Der frühere Cornerback Bastian Kypke wurde 2017 in die Hall of Fame der Braunschweig Lions aufgenommen. Nun hilft er befristet als Defense-Coordinator aus. Eine Rolle, die er bereits einmal innehatte.

Eine Interimslösung haben die Braunschweig Lions für die offene Coordinator-Stelle gefunden. Und zwar in der Nachbarschaft: Vom Regionalligisten Wolfsburg Blue Wings kommt nach Informationen unserer Zeitung Bastian Kypke als Defense-Coordinator zum Football-Erstligisten. Kypke ist eine Lions-Legende und bringt sogar noch Verstärkung mit.

Kaum wiederzuerkennen: Mit Vollbart und Sonnenbrille coacht Bastian Kypke hier anlässlich eines Spiels der Wolfsburg Blue Wings. Foto: Lars Landmann / regios24

Dabei handelt es sich um Maik Mauer, wie Kypke ein ehemaliger Lions-Spieler und -Coach. Beide teilen sich in Wolfsburg derzeit die Defense-Arbeit, allerdings in umgekehrter Funktion. Mauer ist Defense-Coordinator, Kypke coacht die Defense-Backs. Kypke besitzt Lions-Stallgeruch durch und durch. Von 1996 bis 2005 gehörte der Cornerback zu den Stützen des Teams, holte mit diesem vier Meisterschaften und zwei Eurobowl-Siege und wurde 2017 in die Hall of Fame der Braunschweiger Footballer aufgenommen. Von 2007 an stand er bereits im Trainerstab der Lions. Von 2009 bis 2011 war er sogar schon einmal Defense-Coordinator.

Neues Duo mit National-Coach-Erfahrung

Kypke und Mauer besitzen auch Erfahrung als Coaches der deutschen Nationalmannschaft. Kypke legte sein dortiges Amt als Positionscoach (Defense-Backfield) in diesem Jahr nieder. Mauer ist aktuell Coach der deutschen Linebacker. Am Montagabend verkündete das Duo beim Training der Wolfsburger, dass es parallel zu seinen Aufgaben dort auch bis Saisonende in Braunschweig aushelfen wird. Von einem dauerhaften Wechsel in die Löwenstadt sprachen sie nicht.

Maik Mauer wird bei den Lions assistieren, in Wolfsburg ist er Defense-Coordinator. Foto: regios24/Lars Landmann

Die Suche nach einem Assistenten für Lions-Headcoach Troy Tomlin war nötig geworden, weil sich der Klub vor eineinhalb Wochen von Offense-Coordinator Kim Kuci getrennt hatte. Auslöser war nach Informationen unserer Zeitung ein Vorfall am Rande des Spiels in Dresden. Ganz reibungslos soll das Verhältnis zwischen beiden erfahrenen GFL-Headcoaches aber auch nicht gewesen sein. Mit dem Einstieg Kypkes ist nun auch klar, dass sich Tomlin vorerst auf das Coaching der Offensive konzentriert.

Der Presseverantwortliche der Lions war am Montagabend nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

