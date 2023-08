Braunschweig Lions Lions-Legende erfüllt sich beruflichen Traum in Braunschweig

Foto: Bernward Comes / FMN

Braunschweig Runningback David McCants eröffnet am Samstag mit „D3 Training“ sein eigenes Gym in der Löwenstadt. Er will sein Wissen weitergeben.