Gifhorn/Wolfsburg/Helmstedt. Unser täglicher Streifzug: JFV-Vorsitzender Can Özcan bekommt neue Stellvertreter. Die Street-Tennis-Tour des TNB macht Halt beim MTV Schöningen.

Neuer Vorstand beim JFV Kickers

Im Vorfeld hatte es doch so einige Diskussionen, so manche Nebengeräusche gegeben. Doch davon war bei der Mitgliederversammlung des JFV Kickers selbst nichts mehr zu spüren. Dort ging es letztlich äußerst harmonisch zu, was sich auch in den Vorstandswahlen zeigen sollte, die turnusgemäß auf der Tagesordnung standen. Zunächst wurde Can Özcan, der den Verein bereits seit der Gründung 2010 anführt, einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt. Dann ließ er im Block über seine neue Vorstandsmannschaft abstimmen – und auch hier ging es einstimmig über die Bühne.

Die bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Mark Voiges und Severin Schilling standen für eine Wiederwahl ebenso nicht zur Verfügung wie Tobias Fischer als Sportlicher Leiter der E- bis G-Junioren. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender: Can Özcan; Stellvertretende Vorsitzende: Frank Hermes, Paul Winter; Kassenwartin Tami Brandes; Schriftführerin: Merle Pastrik; Sportliche Leiter: Leon Kaiser (A- bis D-Junioren), Deniz Özcan (E- bis G-Junioren). Hinzu kommen die Jugendleiter der vier Stammvereine: Can Özcan (TSV Hillerse), Severin Schilling (SV Leiferde), Marcel Solkan (SV Meinersen-Ahnsen-Päse), Thomas Thümler (SV Volkse-Dalldorf).

Heimspiel-Doppelpack für Gifhorner Oberligisten

Ebenso wie die erste Mannschaft der SG Gifhorn/Nienburg in der Badminton-Regionalliga darf sich auch die Reserve in der Oberliga über einen Saisonstart vor heimischer Kulisse freuen. Und das gleich doppelt: Schließlich trägt die SG-Zweitvertretung ihre ersten beiden Partien in der OHG-Halle am Gifhorner Brandweg aus.

Die Gäste kommen dabei aus dem Norden: Los geht‘s mit dem Duell gegen den SSW Hamburg (28. September), tags darauf reist der TSV Trittau II aus Schleswig-Holstein an. Die Spieltage 3 und 4 bescheren den Gifhornern dann ein Berlin-Wochenende: Die SG Tempelhof-Friedenau ist am 12. Oktober Gastgeber der SG-Reserve, am 13. Oktober folgt das Duell bei Aufsteiger BC PreussenPark 09.

Street-Tennis-Tour macht Station beim MTV Schöningen

Der MTV Schöningen war kürzlich Gastgeber für einen Stopp der Street-Tennis-Tour des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB). Nach der Eröffnung durch den Vereinspräsidenten Heinz Schnabel sorgte TNB-Maskottchen Talentino für das Aufwärmprogramm der mehr als 500 Kinder, die gekommen waren. Vertreten waren dabei alle Schöninger Schulen mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 1 bis 6.

Sie alle spielten anschließend ihre Turniersieger aus – die Jüngeren in der Einsteigervariante Low-T-Ball, die älteren an Kleinfeldnetzen. Dabei unterstützten zwei Klassen der älteren Jahrgänge den MTV als Schiedsrichter. Für diejenigen, die im Turnier nicht so weit kamen, hatte der MTV auch für ein Rahmenprogramm mit diversen Stationen gesorgt, etwa einen Sportrollstuhl-Slalom, Leitergolf und weitere Geschicklichkeitsstationen.

Richtig viel los: Mehr als 500 Kinder nahmen am Street-Tennis-Tag auf der Anlage des MTV Schöningen teil. © Verein | MTV Schöningen

Am Ende gab es für alle Aktiven eine Teilnehmerurkunde, für die Sieger zudem Medaillen und Schlüsselbänder mit Gutscheinen für Tennis zum Ausprobieren. Alle zeigten sich letztlich begeistert vom abwechslungsreichen Sporttag in Schöningen.