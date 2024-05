Helmstedt. Die Nachwuchs-Triathletinnen vom TSV Germania Helmstedt verdienen sich in Hameln Platz 1 in ihrer jeweiligen Altersklasse.

Nach rund achtmonatiger wettkampffreier Zeit startete Carla Barbarito, die im vergangenen Jahr bei der Triathlon-Schülerserie Niedersachsen/Bremen in der Klasse der Acht- und Neunjährigen triumphiert hatte, in die neue Saison. Beim 33. Hamelner Triathlon war zudem ihre Vereinskameradin vom TSV Germania Helmstedt, Carli Schöttke, zum ersten Mal überhaupt bei einem Multisportwettkampf am Start. Und beide sorgten direkt mal für ein Ausrufezeichen...

Carla Barbarito übernimmt auf der Radstrecke die Führung

Den Auftakt machte Carla Barbarito in der Klasse der Schüler/innen C. Sie beendete das Schwimmen als Teil der dreiköpfigen Spitzengruppe der Mädchen, die nach einem blitzschnellen Wechsel auf das Fahrrad auch den Führenden der Jungen überholte. Die junge Helmstedterin verließ als Zweite die Wechselzone und nahm die Verfolgung der Führenden, Tilda Veith, auf. Noch vor dem Wendepunkt der Radstrecke setzte sich Barbarito an die Spitze des Gesamtfeldes und gab diese dann auch bis zum Zieleinlauf nicht wieder ab. Bemerkenswert: Alle drei Mädchen, die auf dem Podium landeten, konnten am Ende bessere Zeiten als der schnellste Junge vorweisen.

Überraschend überragend lief auch der erste Start bei einem Swim&Run für die erst siebenjährige Carli Schöttke. In der jüngsten Klasse (Schüler/innen D) liegen die Herausforderungen nicht nur darin, die einzelnen Wettkampfstrecken zu bewältigen, sondern auch in den schnellen und regelkonformen Wechseln der Disziplinen. So müssen die Teilnehmer unter anderem nach dem Schwimmen ihre Schwimmbrille an einem definierten Ort ablegen und ihre Startnummer für den Lauf anlegen – und das unter Zeitdruck.

Die erst siebenjährige Carli Schöttke, hier kurz vor dem Zieleinlauf, bestritt erstmals einen Swim&Run-Wettkampf und durfte sich direkt über Platz 1 in ihrer Altersklasse freuen. © Privat | Carlo Barbarito

Selbst ein Umweg bringt Carli Schöttke nicht aus der Ruhe

Die Helmstedter Debütantin beendete das Schwimmen als Vierte des Feldes. Nach einem fehlerfreien Wechsel ging sie jedoch als Gesamtführende auf die Laufstrecke, wo sie ihren Vorsprung von rund zehn Sekunden stetig weiter ausbaute. Als souverän Führende wurde Carli Schöttke dann durch einen Streckenposten versehentlich über die rund doppelt so lange Laufstrecke der Schülerinnen C geleitet. Auf dieser überholte die Helmstedterin sogar noch einige Teilnehmer der älteren Klasse, verlor aber unterdessen die Führung in ihrer Klasse.

Im Ziel angekommen fanden Veranstalter und Kampfrichterteam jedoch schnell eine faire Lösung: Letztlich wurde der erste Platz geteilt. Damit krönte die Siebenjährige ihr Debüt gleich mal mit einem Sieg und – ebenso wie ihre Vereinskameradin – der Führung in der Serie. Weiter geht es für beide am 15. Juni in Lehrte.

r.