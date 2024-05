Schöningen. Sechs Vereine aus dem Kreisgebiet sowie drei Gastvereine sind bei den Wettkämpfen im Schöninger Elmstadion am Start.

Der Leichtathletik-Kreisverband Helmstedt richtete nun die Kreismeisterschaften im Mehrkampf im Schöninger Elmstadion aus. Ausgeschrieben war für die Frauen, Männer und die männlichen Jugendklassen U18 und U20 ein Fünfkampf, in den jüngeren Altersklassen sowie der weiblichen Jugend bis zur U20 wurde ein Vierkampf ausgetragen.

An den Wettkämpfen beteiligten sich mit dem MTV Schöningen, SV Esbeck, TSV Lelm, TSV Germania Helmstedt, LAV Rümmer sowie dem Velpker SV sechs Vereine aus dem Kreis Helmstedt sowie – außer Konkurrenz – weitere Leichtathleten vom MTV Wolfenbüttel, SV Union Salzgitter und der LG Braunschweig.

Kristin Wachenschwan zeigt sich in glänzender Form

Im Fünfkampf der Frauen triumphierte Kristin Wachenschwan vom MTV Schöningen mit guten 2305 Punkten. Sie lief die 100 Meter in 14,47 Sekunden, die 800 m in 3:03,02 Minuten, sprang 4,80 m weit, überwand im Hochsprung die Höhe von 1,40 m und stieß die Kugel 8,95 m weit. Bis zuletzt offen war der Fünfkampf der Männer. Vor dem abschließenden 1500-Meter-Lauf lag Karsten Krause (TSV Germania Helmstedt) vor Jörg Sebastian (Velpker SV). Trotz guter 5:25,23 min konnte der Velpker den Rückstand nicht mehr aufholen. Für Krause erwiesen sich letztlich die Punkte aus dem Speerwurf (41,83 m) und dem Weitsprung (5,29 m) als entscheidend.

Einen Schöninger Zweikampf gab es um den Sieg in der weiblichen Jugend: Lykka Klage, die im 100-Meter-Hürdenlauf (17,71 sek) und über die 200 Meter (30,25 sek) gewonnen hatte, setzte sich am Ende mit 1678 Punkten vor ihrer Vereinskameradin Merle Höhne durch, die den Hochsprung (1,28 m) und das Kugelstoßen (7,65 m) für sich entschieden hatte. Kreismeisterin der W15 wurde Nieke Berner (LAV Rümmer) vor Leonie Schrader (SV Esbeck), in der W14 siegte Charlotte Kirchner (TSV Lelm) in drei der vier Disziplinen und am Ende auch in der Mehrkampfwertung vor Georgia Antoniadou (MTV Schöningen).

Thomay Antoniadou setzt sich im größten Teilnehmerfeld durch

Im größten Teilnehmerfeld, der W12, holte sich mit 1486 Punkten Thomay Antoniadou (MTV Schöningen) den Titel vor ihren Vereinskameradinnen Charlotte Mellin und Isabel Wilson Reyna. Mit der Mannschaftswertung im Vierkampf ging ein weiterer Titel an die Schöningerinnen. Zur Mannschaft gehörten noch Sara Wilson Reyna und Sheryn Hoffmann. Bei den Jungen gingen die weiteren Vierkampf-Titel an Jannis Sippel (M12, MTV Schöningen) und Julian Aude-Bekke (M13, TSV Lelm).

In den Rahmenwettbewerben setzten sich Josha Günther (M10, SV Esbeck), Lina Darwisch (W10, MTV Wolfenbüttel), Marleen Sophia Amelang (W11, LG Braunschweig) jeweils im Vierkampf sowie Kerstin Gericke (MTV Schöningen) im Fünfkampf der W50 durch.