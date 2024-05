Essenrode. Die erste Mannschaft des TuS verliert die Tabellenführung in der Niedersachsenliga Süd, die „Zweite“ verpasst den ersten Saisonsieg.

Im Kampf um die Qualifikation für die neue eingleisige Niedersachsenliga gingen die beiden Faustballteams des TuS Essenrode am vergangenen Sonntag mit Heimvorteil in den 2. Spieltag der Staffel Süd. Im Essenroder „Waldstadion“ wollte die „Erste“ des TuS ihre Spitzenposition behaupten, während die zweite Mannschaft ihren ersten Saisonsieg anstrebte, um sich zumindest auf Relegationsrang 4 festzusetzen.

MTV Nordel – TuS Essenrode I 1:3 (9:11, 10:12, 11:5, 10:12). Zum Auftakt traf Essenrode I auf den MTV Nordel, der am Auftaktspieltag etwas überraschend ohne Punkte geblieben war. „Nordel verfügt über eine junge Mannschaft und großes Potenzial“, unterstrich Patrick Linke, Spielertrainer des TuS. Dessen Team agierte zunächst unkonzentriert, konnte die ersten beiden Sätze aber dennoch knapp für sich entscheiden. Im dritten Durchgang häuften sich dann die Eigenfehler beim TuS, wodurch Nordel leichtes Spiel hatte. „Auch in Satz Nummer 4 war es keine spielerische Glanzleistung von uns“, gestand Linke. Mit hohem kämpferischen Einsatzes gelang dem TuS aber ein „Sieg des Willens“.

TuS Empelde II – TuS Essenrode II 3:0 (11:9, 11:8, 11:9). Essenrodes „Zweite“ hielt zwar in allen drei Sätzen gut mit und diese bis kurz vor Schluss offen, musste sich dann aber doch jeweils dem Vizemeister der Vorsaison geschlagen geben.

TuS Bothfeld – TuS Essenrode I 3:1 (11:7, 12:14, 11:8, 11:6). Das Spitzenspiel zwischen dem Zweiten und dem Ersten hielt, was es versprochen hatte. Beide Teams zeigten sich gut aufgelegt und lieferten sich packende Ballwechsel. Der erste Satz ging verdient an die Bothfelder, die auch im folgenden Durchgang schnell in Führung gingen. Doch die Essenroder kämpften sich zurück, egalisierten einen 4:9-Rückstand und entschieden den Satz schließlich sogar noch für sich. Auch im dritten Spielabschnitt glichen die Platzherren nach 4:8-Rückstand noch einmal aus, diesmal hatte aber Bothfeld das bessere Ende für sich. Im vierten Satz konnten die Essenroder dann nicht mehr zulegen und verloren das Spitzenspiel und die Tabellenführung.

MTV Nordel – TuS Essenrode II 3:2 (11:5, 11:8, 9:11, 9:11, 11:6). Da beide Teams noch ohne Punktgewinn waren, war diese Partie schon eine wegweisende. Aufgrund der zuvor gezeigten Leistungen galt Nordel jedoch als Favorit – was die ersten beiden Sätze auch bestätigten. Doch wie schon in vorangegangenen Spielen konnte der MTV das Niveau nicht halten, die erfahrene „Zweite“ des TuS nutzte dies, um sich die folgenden beiden Durchgänge zu sichern. Im Entscheidungssatz hatte Nordel dann jedoch noch etwas mehr Kraftreserven und holte sich so seinen ersten Saisonsieg.

Die „Zweite“ des TuS Essenrode um Carsten Hattenbauer findet sich nach zwei Niederlagen am Heimspieltag auf dem einzigen Abstiegsplatz wieder. © regios24 | Sebastian Priebe

Essenrode I: Florian Linke, Ben Linke (Angriff); Patrick Linke, Luan Selimi (Zuspiel); Simon Hattenbauer, Andreas Linke, Jan-Lukas Schüler (Abwehr).Essenrode II: Stefan Olders, Gernot Beu (Angriff); Nils Lange (Zuspiel); Michael Reitmajer, Carsten Hattenbauer, Horst Schmidt (Abwehr).

r.