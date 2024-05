Helmstedt . Die Schwimmjugend des Helmstedter SV zeigt Stärke beim Kurzstrecken-Tag in Hannover. Diese Medaillengewinne und Debüts gab es.

Die Helmstedter Schwimmjugend bewies kürzlich ihr Können beim Kurzstrecken-Tag in Hannover. Mit einer starken Präsenz von zehn Schwimmern gelang es dem Team des Helmstedter SV, insgesamt sieben Podestplätze zu erobern.

Henni Kirchmer lieferte in ihrer Altersklasse im Jahrgang 2018 eine überragende Vorstellung ab. Sie setzte sich gegen sieben Mitstreiterinnen durch und sicherte sich sowohl über 25 Meter Rücken als auch im Freistil über diese Distanz die Goldmedaille.

Vier Silbermedaillen und einmal Bronze runden Helmstedter Erfolgsbilanz ab

Auch Svetla Tzolova konnte sich über zwei Silbermedaillen freuen, die sie über 50 Meter Brust und Freistil erschwamm. Carla Barbarito, die vor allem im Triathlon schon zahlreiche Erfolge vorzuweisen hat, bot auch im Becken eine hervorragende Leistung und sicherte sich im stark besetzten Teilnehmerfeld unter 25 Schwimmerinnen den zweiten Platz über 50 Meter Freistil. Evi Kirchmer holte sich gegen 26 Konkurrentinnen die Silbermedaille über 50 Meter Brust.

Greta Karney rundete die Erfolgsbilanz des HSV-Teams mit einem weiteren Podiumsplatz ab. In einem Feld von 14 Schwimmerinnen gelang es ihr, über die 25 Meter Rücken auf den Bronzerang zu schwimmen.

Insgesamt mehr als 1500 Teilnehmer sind beim Kurzstrecken-Tag am Start

Trainerin Nora Kirchmer äußerte sich erfreut über die Leistungen ihrer Schützlinge und hob besonders den Zuwachs im Kader hervor. Mit Niklas Weigelt und Louis Nieder gaben zwei neue Schwimmer ihr Debüt und sammelten wertvolle Erfahrungen im Wettkampfgeschehen.

Insgesamt nahmen über 1500 Schwimmerinnen und Schwimmer aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen an dem Wettkampf in Hannover teil, was die Bedeutung und Attraktivität des Kurzstrecken-Tags unterstreicht. „Die Helmstedter Schwimmjugend präsentierte sich einmal mehr als ernstzunehmender Konkurrent und bewies, dass sie auch auf Landesebene zu den Top-Talenten gehört“, heißt es in der Pressemitteilung.

