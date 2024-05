Helmstedt. Dem Ju-Jutsuka vom Helmstedter SV fehlt bei den Schülermeisterschaften nicht viel zum Gewinn der Bronzemedaille in der U18.

Obwohl er auf zahlenmäßig und qualitativ starke Konkurrenz traf, gelang es dem talentierten Ju-Jutsuka Tjark Rose vom Helmstedter SV, sich bei der deutschen Schülermeisterschaft in Nienburg/Weser den fünften Rang in der Altersklasse U18 (bis 69 Kilogramm) zu erkämpfen.

Tjark Rose profitiert beim Auftakt vom zusätzlichen Judo-Training

Rose hatte sich intensiv auf seine vierte Teilnahme an nationalen Titelkämpfen vorbereitet, Kader- und Stützpunktmaßnahmen des Niedersächsischen Ju-Jutsu-Verbandes (NJJV) sowie zusätzliches Judo-Training bei benachbarten Vereinen absolviert. Das sollte sich für ihn auszahlen. Gleich im ersten Kampf gegen einen Kontrahenten aus Hessen profitierte er im Griffkampf von seinen Judo-Kenntnissen und fuhr einen Sieg nach Punkten ein.

Anschließend traf das HSV-Talent auf einen Bundeskaderathleten, der Deutschland kürzlich auch bei den Jugendeuropameisterschaften in Rumänien vertreten hatte. Trotz eines offensiven Starts und einem schnellen Ippon (große Wertung) im Part I, dem Schlag- und Tritttechniken-Teil, musste sich Rose dem späteren Meister dieser Klasse nach Punkten geschlagen geben.

HSV-Talent hält sich die Chance auf Bronze durch zwei weitere Siege offen

Da aufgrund der hohen Teilnehmerzahl im sogenannten „Doppel-K.o.-System“ gekämpft wurde, ging es für Rose in der Trostrunde weiter. In dieser gelangen ihm zwei Siege nach Punkten gegen Gegner aus Sachsen-Anhalt – zunächst nach Ippons in den Parts I und III, dann nach einem rundum überzeugenden Auftritt, in dem aber besonders seine Leistung im Schlag- und Tritt-Part bestach.

Damit wahrte der Helmstedter seine Chance auf den Bronzerang. Anschließend bekam er es allerdings mit einem Athleten aus dem bayrischen Landeskader zu tun, dem er sich nach einem spannenden und intensiven Duell knapp nach Punkten geschlagen geben musste. Nach fünf harten Kämpfen, in denen er Ausdauer und Kampfgeist bewiesen hatte, waren seine Trainer dennoch außerordentlich stolz auf ihren Schützling, der in der kommenden Saison in der Altersklasse U21 antreten wird.