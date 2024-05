Barmke. TSV-Frauen feiern im Derby den Klassenerhalt, eine tränenreiche Rückkehr, aber auch das Ende zweier großer Fußballkarrieren.

Es war diesmal kein Aufstieg, auch kein Pokalsieg, aber doch ein hochgradig emotionaler Abschluss einer ereignisreichen Saison. Schon recht früh im Derby-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (6:0) war klar, dass die Fußballerinnen des TSV Barmke die Klasse halten würden und sich auf eine dritte Regionalliga-Spielzeit nach der Sommerpause freuen dürfen. Dennoch hatte die Partie in der Schlussphase und nach dem Abpfiff noch einige besondere Geschichten zu bieten.

In der 86. Minute zog TSV-Trainerin Mandy Heidemann ihre beiden letzten Wechseloptionen. Während sich die Einwechselspielerinnen bereit machten, eilten ihre übrigen Teamkolleginnen auf dem Feld sowie von der Bank herbei, um ein Spalier zu bilden. Es war der Moment, in dem zwei große Fußballkarrieren endeten.

Jana Burmeister (nach Babypause) und Martina Müller (spielte aus Spaß nur noch in der zweiten Mannschaft), die beim Saisonfinale noch einmal im Regionalliga-Team ausgeholfen hatten, gingen zum allerletzten Mal vom Feld. Beide hatten vor ihrer Zeit in Barmke mit dem VfL Wolfsburg viele nationale und internationale Titel gewonnen. Beim TSV fanden sie in den vergangenen Jahren eine neue, eine letzte fußballerische Heimat.

Am Sonntag erlebten sie den perfekten Abschluss. Torhüterin Burmeister hielt ihren Kasten sauber, Stürmerin Müller verabschiedete sich nach ihrem 1:0-Führungstreffer nach 16 Sekunden letztlich sogar mit einem Dreierpack. Beide wurden nach der Partie noch mit Präsenten verabschiedet, ebenso wie Verteidigerin Jana Kafka und Jan Duda, der während der Saison als Co- und Torwarttrainer eingesprungen war.

Spielmacherin Leonie Stenzel (von links, in Rot) kam in der 86. Minute für Martina Müller – und damit zu ihrem Comeback nach ihrer langen verletzungsbedingten Zwangspause. © regios24 | Jens Semmer

Die 86. Minute im Spiel war allerdings nicht nur ein Moment des Abschieds, sondern auch der einer Rückkehr. Für Müller kam nämlich Leonie Stenzel aufs Feld, die sich im vergangenen Juli einen Kreuzbandriss zugezogen und daher die gesamte Saison verpasst hatte. Für sie sei ihre Einwechslung „ein besonderer Moment“ gewesen. Das zeigte sich auch darin, dass sie mit einem Lächeln im Gesicht an der Seitenlinie losging, mit Freudentränen in den Augen am Ende des Spaliers ankam. „Dass ich jetzt noch mal dabei sein konnte war toll, weil es sich so noch etwas mehr danach anfühlt, dass ich auch in dieser Saison Teil der Mannschaft war, auch wenn ich auf dem Platz nicht helfen konnte“, erklärte sie.

„Der Tag hätte nicht besser laufen können“, sagte Barmkes Kapitänin Katharina Runge (Dritte von links, hier beim Jubel über den schnellen Führungstreffer von Martina Müller) nach dem letzten Saisonspiel. © regios24 | Jens Semmer

Barmkes Kapitänin Katharina Runge sagte nach den ersten Feierlichkeiten mit Team, Trainerstab und Fans: „Der Sieg, die Abschiede, die Rückkehr von ,Leo‘ – es gab so viele, auch persönliche, Highlights. Der Tag hätte nicht besser laufen können. Ich empfinde pure Erleichterung, dass wir nach dieser turbulenten Saison dem Druck standgehalten haben, und bin dankbar für die bedingungslose Unterstützung, die wir von den Fans und vom Verein erhalten haben.“