Königslutter. Die Damen 30 der TSG behaupten sich in einem umkämpften Duell mit 5:4 gegen den direkten Konkurrenten TSV Havelse.

Wie in der vergangenen Saison, ihrer ersten in der höchsten deutschen Spielklasse der Damen 30, scheinen die Tennisspielerinnen der TSG Königslutter auch dieses Mal da zu sein, wenn sie es müssen. In ihrem richtungsweisenden dritten Saisonspiel gelang ihnen mit dem 5:4-Erfolg über den bislang ebenfalls noch punktlosen Konkurrenten TSV Havelse ein erster Schritt in Richtung Klassenerhalt.

„Es war eng, es war hart umkämpft – letztlich so, wie es zu erwarten gewesen war, wenn sich zwei direkte Konkurrenten überwiegend auf Augenhöhe begegnen“, bilanzierte TSG-Teamsprecherin Nina Heckeroth. Sie selbst hatte maßgeblichen Anteil am so wichtigen Sieg ihres Teams. Heckeroth löste nicht nur ihre Aufgabe im Einzel an Position 3 (6:4, 6:1), sondern auch die im Doppel mit Martina Behnsen (6:1, 6:2) mit Bravour.

Auch Nina Jaworowski hielt sich im Spitzeneinzel (6:3, 6:0) und im Doppel an der Seite von Janine Krebs (7:6, 6:1) schadlos. Den wichtigen dritten Einzel-Punkt für die TSG verdiente sich Krebs im spannenden zweiten Einzel, in dem sie gegen Corinna Pagano Scorcio Nervenstärke bewies und mit 6:1, 5:7 und 10:8 im Match-Tiebreak triumphierte.

Während Astrid Schmidt und Laura Marie Medefind in jeweils zwei Sätzen verloren, verpasste Behnsen an Position 4 nur knapp den vierten Lutteraner Einzel-Erfolg (4:6, 6:2, 7:10). „Wir haben dann aber bei der Doppel-Aufstellung ein glückliches Händchen gehabt“, sagte Heckeroth. „Endlich konnten wir mal wieder zwei Doppel gewinnen, was am Ende auch den Ausschlag für den Sieg gegeben hat.“ Fast hätte die TSG sogar alle drei Doppel für sich entschieden, doch Medefind/Swantje Röske fehlte im Match-Tiebreak das nötige Glück (6:4, 2:6, 6:10).

„Wir sind total happy!“, betonte die TSG-Teamsprecherin nach dem wichtigen ersten Saisonsieg. In zwei Wochen könnten Heckeroth und ihre Teamkolleginnen dann schon für die Vorentscheidung sorgen, wenn sie beim SC Victoria Hamburg (0:6 Punkte) antreten.

jse